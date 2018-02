Si è conclusa con un ottimo secondo posto la partecipazione della squadra Hidro Sport al Bari Swimming Contest, prestigiosa manifestazione promossa dalla Payton Bari che ha visto affluire allo Stadio del Nuoto “Angelo Albanese” oltre 500 nuotatori, provenienti da Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Emilia Romagna e Molise.

La compagine molisana ha affrontato la trasferta pugliese con la consueta indole combattiva e, grazie ad un ottimo spirito di squadra, nella classifica finale si è classificata sul secondo gradino del podio, con un totale di 700,50 punti, a poche lunghezze dalla Nuotatori Pugliesi, prima con 765,50 punti e tenendo a debita distanza la Nuoto Giovinazzo, terza con oltre 100 punti di distacco dai gialloblu.

Un’affermazione importante, quella della Hidro Sport, che si inserisce nella linea già tracciata sin dall’inizio della stagione e che ha visto i colori gialloblu trionfare anche in altri appuntamenti di pregio, quali il trofeo Don Guglielmo e il trofeo EmmeDue, coronati dalla qualificazione ai prossimi Criteria Nazionali ottenuta fin qui da ben 5 atleti: Patrick Comodo (400 stile libero nella categoria Ragazzi 2003), Fiorella Colanzi (200 delfino, Ragazzzi 2004), Emanuele Perlino (50 e 100 stile, Ragazzi 2003), Marco Gallesi (100 stile, Ragazzi 2003) e Alessandra Arbotti (Ragazzi 2005, 100 e 200 rana).

Tornando alla kermesse barese e dando uno sguardo ai risultati, nella categoria Esordienti A salta all’occhio l’ottimo responso ottenuto in vasca da Alisia D’Agnone che ha portato a casa ben tre ori nello stile libero: sue le gare dei 100 (tempo di 1’05’’96), 400 (4’59’’84) e 800 (10’08’’73) alle quali ha aggiunto un argento nei 200 (2’21’’13); molto bene anche Giorgia Picciano, seconda nei 400 stile (5’06’’46) e nei 100 e 200 dorso (nuotati rispettivamente in 1’16’’51 e in 2’40’’14), e Lorenza Santoro, bronzo nei 100 dorso (1’17’’34).

Tra i maschietti spiccano le prove di Antonio Pio Iacovelli, che ha primeggiato nei 200 farfalla (oro con 2’37’’51) e ha conquistato l’argento nei 100 farfalla (1’10’’33), di Ermanno Tedeschi, bronzo nei 400 stile (4’54’’06), 100 stile (1’02’’26), 200 misti (2’35’’90) e 400 misti (5’30’’41) e di Francesco Abbruzzese, bronzo nei 1500 stile, chiusi in 21’05’’25.

Nella categoria Ragazzi, tris di piazzamenti nella rana per Alessandra Arbotti: prima nei 200 metri (2’46’’43), seconda nei 100 (1’16’’39) e terza nei 50 (36’’07), così come nei 200 misti (terza con 2’32’’82). Una medaglia a testa per Fiorella Colanzi (argento nei 100 farfalla con 1’07’’08) e Benedetta Sangregorio (bronzo nei 50 dorso con 32’’15).

Per i maschi di pari categoria, bella doppietta di Antonio Mascilongo, oro nei 50 rana (34’’39) e argento nei 400 stile (4’33’’92); due medaglie anche per Andrei Iannantuono, argento nei 400 misti (4’57’’12) e bronzo nei 200 misti (2’22’’62) e Marco Gallesi, secondo nei 50 farfalla (27’’39) e terzo nei 50 dorso (29’’71). Ottimi piazzamenti anche per Giovanni Oriente e Patrick Comodo, secondi rispettivamente nei 1500 stile (18’27’’10) e nei 400 stile (4’11’’77) ed Emanuele Antonio Perlino, terzo nei 50 farfalla (27’’79).

Infine, negli Assoluti, il sostanziale contributo al medagliere Hidro Sport di Giulia Calabrese, che ha centrato ben quattro podi: per lei argento nei 50 e 200 dorso (nuotati in 30’’44 e in 2’22’55) e bronzo nei 100 dorso (1’06’’02) e nei 50 stile (28’’28). “Un risultato assolutamente esaltante – commenta Toni Oriente, tecnico e presidente della Hidro Sport – che rimarca ancora una volta il valore aggiunto del nostro spirito di squadra che, insieme all’impegno di tutto lo staff e alla concentrazione dei nostri atleti, ci fanno raggiungere costantemente ottimi risultati. Quello maturato a Bari, così come negli altri meeting, e la qualificazione ad oggi di 5 nostri nuotatori ai prossimi Criteria di Riccione ne sono la prova lampante”.