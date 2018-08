Approvato oggi dalla Giunta regionale del Molise. Da domani la consegna dei tesserini presso le sedi dell’assessorato all’Agricoltura

Nella giornata di oggi, 22 agosto 2018, la Giunta regionale del Molise ha approvato il Calendario venatorio 2018/2019, che contiene tutte le notizie inerenti le aperture e chiusure a seconda delle diverse specie animali. Si informa, a riguardo, che la preapertura è stata fissata al 1 settembre 2018 e da domani – 23 agosto – per la consegna dei tesserini saranno a disposizione i dipendenti delle varie strutture dell’assessorato regionale all’Agricoltura: a Campobasso (Via G. Vico, 4), Isernia (Via G. Berta, 1), Termoli (Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8) e Montenero di Bisaccia (Via Madonna di Bisaccia, 4).