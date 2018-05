L’inizio delle lezioni è fissato il 13 settembre, il termine l’8 giugno 2019, il 29 per le scuole dell’infanzia. Stop alle lezioni per le vacanze di Natale dal 24 dicembre al 5 gennaio, dal 18 al 23 aprile per quelle di Pasqua. Le scuole resteranno chiuse anche il 2 e 3 novembre e il 24 aprile, in aggiunta alle altre festività nazionali. Dall’inizio, e fino al termine delle attività, saranno 207 i giorni di lezioni che si riducono a 206 nell’ipotesi che la ricorrenza del santo patrono coincida in un giorno in cui siano previste le lezioni.