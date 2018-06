Nell’ambito delle attività mirate all’internazionalizzazione delle imprese e alla cooperazione tra entità produttive di diversi territori, la Giunta regionale del Molise ha approvato una delibera che prevede una missione istituzionale ed economica a Tirana (Albania) nel prossimo luglio. L’obiettivo è approfondire le opportunità commerciali e di investimento e favorire occasioni di incontro tra imprenditori.

L’iniziativa è riservata a un massimo di 15 operatori tra imprese con sede operativa sul territorio regionale regolarmente registrate presso la Camera di commercio (massimo un soggetto per ogni impresa), liberi professionisti residenti in Molise e rappresentanti di associazioni di categoria (massimo un soggetto per ogni associazione). A riportare la notizia è l’Ansa.