La Giunta regionale ha approvato il programma operativo di Assistenza Tecnica agli allevamenti in Molise. Il servizio è affidato direttamente all’ARA, mentre il contributo erogato, pari a 250mila euro per l’anno 2019, aiuterà le aziende locali ad accrescere qualità e competitività.

“La zootecnia – afferma l’assessore Nicola Cavaliere – è una risorsa vera di questo territorio, che intendiamo salvaguardare in ogni modo. Si tratta di un settore che per varie regioni è in crisi e che è stato per anni completamente dimenticato. Merita quindi di essere supportato concretamente, anche perché espressione di quel Molise emblema delle più antiche e gloriose eccellenze”.

“Tale misura – spiega il titolare dell’Agricoltura – rappresenta di certo solo una piccola, seppur importante, parte di una strategia ben più ampia e articolata che adesso la Regione vuole attuare per valorizzare il comportato zootecnico”.

“Ho già illustrato, – conclude Cavaliere – attraverso una serie di incontri tenuti nei mesi scorsi sul territorio, le prossime iniziative che metteremo in campo per trasformare le criticità in un’occasione di sviluppo vero, guardando soprattutto alle generazioni future, alle nuove tecnologie e a nuovi mercati”.