LA GIOVANE DOTTORESSA DEL VENEZIALE DI ISERNIA RINVENUTA SENZA VITA NELLA PROPRIA ABITAZIONE NEL CAPOLUOGO PENTRO

Persiste l’ attesa di notizie ufficiali sulle cause della morte della giovane dottoressa del Veneziale di Isernia, originaria di Sant’Elia a Pianisi, rinvenuta giorni addietro senza vita nell’alloggio isernino dove abitava. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia non avanza al momento ipotesi definitive e per saperne di più è necessario attendere l’esito dell’esame autoptico. La morte della professionista ha destato scalpore in quanti la conoscevano ed apprezzavano professionalmente. Si seguirà l’evolversi della vicenda per comunicare eventuali sviluppi ufficiali.