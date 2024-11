di T.A.

L’EVENTO LETTERARIO PER RICORDARE I CADUTI NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI PER LA PACE.

Tanti gli eventi per ricordare ed omaggiare quanti sono caduti nelle missioni internazionali per la pace. Tra questi spicca certamente il PREMIO NASSIRIYA, appuntamento culturale giunto alla 16.ma edizione e che ha visto quest’anno l’affermazione della giornalista DANIELA LOMBARDI, premiata nel corso di apposita cerimonia. L’evento conclusivo del premio si è appena svolto a Montesilvano in Abruzzo, presenti esponenti religiosi ed autorità amministrative, istituzionali e militari. Dopo i saluti del sindaco di Montesilvano De Martinis, c’è stata la consegna di premi ed attestati a Don Aniello Manganiello, Parroco di Scampia, al Maresciallo CC. Antonio Altavilla, reduce di Nassiryia e in chiusura alla giornalista e reporter di guerra Daniela Lombardi. A seguire riconoscimenti a personalità di ordine pubblico, sicurezza e pace.