di Redazione

«La gestione della patologia epatica: opportunità e speranze». Questo il titolo dell’incontro organizzato nell’aula magna dell’Omceo di Isernia, in via Pio La Torre, sabato 25 maggio a partire dalle ore 8.La responsabilità scientifica è stata affidata ai professori Katia Falasca e Claudio Ucciferri

Il corso ECM è riservato a MMG, Medicina Interna, Gastroenterologia, Malattie Infettive, Igiene e Medicina Preventiva, Cardiologia, Patologia clinica, Dietista, Farmacia.

I crediti Ecm attribuiti saranno 5.

La presentazione del progetto sarà illustrata, in apertura dei lavori, dal presidente dell’ordine dei medici di Isernia, Dott. Fernando Crudele.

Seguiranno numerosi e qualificati interventi sulla gestione della patologia epatica.

Al termine tavola rotonda incentrata su territorio ed ospedale. ‘Come interagire?’ la domanda cui i presenti saranno chiamati a fornire una risposta, ciascuno in base alle proprie esperienze.