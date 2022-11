L’insegna di una pizzeria venafrana che continua a stupire, meravigliare, far sorridere e … ad attirare clienti

Già più volte in cronaca quanto segue, che si ripropone per la genialità della trovata che continua a stupire, meravigliare, far sorridere e, aspetto preminente della “trovata”, ad attirare clienti apportando entrate economiche e continuità lavorativa a quanti anni addietro la idearono. Trattasi della datata insegna luminosa di una nota pizzeria del centro venafrano sulla quale si legge : “Pizzeria … “ . Sin qui tutto nella norma e nulla di strano, d’insolito. Ai lati però ecco la simpaticissima genialità, ideata dai titolari dell’esercizio e tale espressamente commissionata all’artigiano che la realizzò. Infatti a sinistra si legge … “Birra al forno” ed alla destra “Pizza alla spina” ! Ossia l’esatto contrario di quanto di solito avviene! La gente passa, legge, sorride ed alla fine si ferma a gustare pizza e birra, attratta oltre che dalla qualità di quanto proposto anche dall’insegna a dir poco particolare, certamente divertente ! Com’è accaduto, vi chiederete? In effetti i titolari dell’esercizio commissionarono esattamente così l’insolita scritta ad un’azienda artigiana, i cui lavoratori la eseguirono senza batter ciglia e senza cambiare una sola virgola. Concluso il lavoro, lo stesso venne mostrato al titolare dell’azienda che, pensando si trattasse di opera sbagliata da parte dei propri dipendenti e quindi di denaro buttato via, redarguì i propri dipendenti perché in futuro stessero più attenti. Tempo qualche minuto però ed il tutto venne chiarito con un largo sorriso sul volto da parte del committente, ossia il pizzaiolo : “No, nessuno sbaglio da parte degli operai -spiegò quegli- nessun richiamo a farsi. L’insegna é stata commissionata esattamente com’è stata eseguita, quale forma insolita di pubblicità per attirare i clienti !”. Ed ha avuto pienamente ragione chi all’epoca ebbe l’idea ! Una insolita genialità, questa dell’insegna presunta “errata”, ossia all’incontrario, che infatti continua ad attirare la curiosità di chi transita, legge e sorride, ma alla fine consuma volentieri una … “pizza alla spina” e “una birra al forno” ! La pubblicità, non c’è che dire, è proprio l’anima del commercio !