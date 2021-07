di Tonino Atella

Aggressioni, calci e percosse mentre steward, polizia inglese ed assistenti all’uscita dallo stadio assistevano senza intervenire.

Immagini, foto e filmati che in un baleno hanno fatto il giro sul web, indignando tutti gli italiani senza esclusione alcuna ! Sono filmati e scatti al termine della partita Italia/Inghilterra allo stadio di Wembley a Londra che mostrano la gratuita violenza, i calci, i pugni e le aggressioni degli inglesi ai danni dei tifosi italiani che si accingevano a lasciare lo stadio una volta terminata la partita con la bella vittoria degli azzurri ai calci di rigore conclusivi. Gli inglesi erano ad aspettarli dinanzi alle porte che immettevano ai posti occupati dagli italiani allo stadio e, una volta aperte le porte ed apparsi sui pianerottoli, gl’italiani sono stati letteralmente assaltati da inglesi evidentemente non nel pieno controllo delle loro azioni, visti i bicchieri di birra che avevano in mano.

Non appena li hanno visti, e mentre steward dello stadio, polizia inglese ed addetti vari presenti ai fattacci non intervenivano se non a pestaggio avvenuto, sono infatti scattate le violenze ai danni degli esterrefatti giovani tifosi italiani che mai si sarebbero aspettate azioni ed aggressioni del genere. Sono volati pugni, calci e spintoni, tanti italiani sono finiti a terra e gl’inglesi continuavano a colpire ! Le violenze sono durate a lungo, con ferite di non poco conto per gl’italiani. Diversi nostri connazionali sono riusciti a fuggire evitando il peggio, ma tanti hanno subìto violenze gratuite ed a lungo!

Scene di assoluta inciviltà che bollano inesorabilmente i protagonisti, ossia i tifosi inglesi, non nuovi a violenze del genere. Sulla questione, che tanto ha indignato i molisani tutti, prende posizione il movimento popolare autonomo “I Venafrani per Venafro”. Ecco il testo de ”I Venafrani”: “ Una bruttissima pagina d’inciviltà, ignoranza e di assoluto dispregio del prossimo -attacca il movimento venafrano- ha macchiato ieri la serata londinese subito dopo la conclusione di Italia/Inghilterra, finale degli Europei di calcio vinta meritatamente dagli italiani. Gentaglia inglese ha assaltato, aggredito e malmenato i tifosi italiani all’uscita dai loro posti allo stadio colpendoli con pugni, calci e spintoni, senza fermarsi nemmeno quando i giovani italiani sono finiti a terra ! Hanno continuato a colpire senza fermarsi, anzi aumentando di numero mentre nelle mani di qualcuno apparivano grossi bicchieri ricolmi di birra e di altro ! Un’azione indegna, un’aggressione che denota la pochezza, meglio la nullità sociale dei protagonisti!

E mentre tutto questo avveniva steward dello stadio, polizia inglese ed assistenti vari assistevano solo, intervenendo unicamente ad aggressioni, a pestaggi avvenuti ! Una pagina bruttissima per l’intera Inghilterra, che testimonia la pochezza di certi inglesi !”. Quindi la conclusione de “I Venafrani per Venafro”: “Chiediamo agli amministratori della Regione Molise di far sentire ufficialmente nelle sedi inglesi opportune, in primis Ambasciata e Consolato, lo sdegno, la contrarietà ed il dissenso di tutti i molisani, che ci permettiamo qui interpretare, per le azioni di totale inciviltà messe in atto dai loro connazionali a Wembley ai danni di italiani indifesi e “colpevoli” solo -si fa per dire- di essere italiani e di aver tifato, gridato e gioito per la squadra vincitrice, l’Italia ! La pochezza di certe menti non può continuare a creare problemi all’incolumità altrui, per cui si chiede ai nostri rappresentanti istituzionali della Regione Molise di far sentire nelle sedi deputate la piena ed assoluta contrarietà dei molisani all’indirizzo di quanti hanno guastato la serata calcistica londinese, senza comunque intaccare la convincente affermazione italiana di una nazionale ampiamente meritevole della Coppa portata a pieno titolo a Roma!”.