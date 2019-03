Free Runners Isernia con il suo sponsor Gruppo Scarabeo si fanno valere anche fuori regione grazie ai suoi atleti, Armando Romano e Alessio Petrollini non temono distanze, oggi con un piazzamento da TopRunner hanno affrontato la gara su strada in provincia di Caserta con oltre 700 iscritti, chiudendo rispettivamente 47mo e 40mo assoluto, con un crono di 38’10” e 37’45” il quale per Alessio è stato un test sulla distanza per migliorare il suo personal best (ci è riuscito).

Armando ha accompagnato il suo amico in questa gara pur non al meglio delle sue condizioni, conosciamo il suo valore atletico ed aspettiamo trepidamente il suo miglior stato di forma. Il presidente ed il suo staff ringraziano.