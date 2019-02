Convegno “La Fragilità umana e i suoi orizzonti”. Amministrazione di Sostegno: come dobbiamo applicarla oggi.

1 Marzo 2019

Ore 14,30

Isernia – Aula Magna, Ex Curia Vescovile (Via Mazzini, 8)

Programma

Ore 14,30: Registrazione dei partecipanti

Ore 14,45: Saluti istituzionali

Presentazione a cura dell’Avv. Elena Bertoni – Coordinatore Regionale Molise DM e Pres.sez.di Isernia dell’ONDiF – Avvocati di Famiglia

INTERVENTI

– Dott. Giuseppe Buffone – Magistrato addetto del Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione della giustizia civile

– Prof. Avv. Paolo Cendon – Ordinario di diritto privato, università di Trieste “Ideatore della legge sull’Amministrazione di Sostegno”

– Avv. Francesco Morgine – Giudice Tutelare Tribunale di Isernia

– Dott.ssa Raffaella Ferro – Presidente Ordine degli assistenti Sociali del Molise

– Dott. Tommaso Gualano – Responsabile DSM di Isernia

Modera i lavori la dottoressa Enrica Cefaratti – Giornalista RAI Tgr Molise

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Isernia con nr. 3 crediti formativi per gli avvocati, nr. 2 presenze per i praticanti ed accreditato ex post con nr. 3 crediti formativi per gli assistenti sociali.