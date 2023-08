di T.A.

SAN ROCCO, IL SANTO CELEBRATO IN TANTI COMUNI

Si avvicina una ricorrenza religioso/civile tanto celebrata in diversi Comuni molisani, ma anche fuori regione. Trattasi della Festa di San Rocco dei prossimi 15 e 16 agosto che si celebra, giusto per citare, a Roccapipirozzi Alta frazione di Sesto Campano, a Cupone frazione di Cerro al Volturno e, appena fuori le porte del Molise occidentale, a Capriati al Volturno nel Casertano Altissimo. Un Santo cioè celebrato un pò dappertutto con tanta devozione e partecipazione popolare tra riti religiosi, processioni ed appuntamenti civili. Delle tre citate feste paesane, ci soffermiamo sull’evento festivo del 15 e 16 agosto prossimi di Roccapipirozzi Alta dove il 15 agosto (h 21) è in programma la serata di liscio e balli di gruppo anni ’60 con Nino Band, mentre il 16 alle h 21 per il gran finale si esibirà Sud Folk (pizzica e taranta) e alle h 24 DJ Set con Alex Spagnoli e Domenico D’Andrea, con contorno di fuochi pirotecnici e tanto divertimento popolare.