“SANTA FESTA PATRONALE A TUTTI A POZZILLI”, SCRIVE IL PARROCO P. GIUSEPPE CELLUCCI

Da P. Giuseppe Cellucci, Oblato e Parroco di Pozzilli, perviene il comunicato che segue : “A.D. 1854 è la scritta incisa sull’aureola della statua di Sant’Anna, patrona di Pozzilli, venerata da secoli da questa popolazione… A.D. 1854… dal 26 luglio 1805 erano trascorsi circa 50 anni dal tremendo terremoto avvenuto in quel giorno, definito il “terremoto di Sant’Anna” e da allora la devozione verso la Santa aumentò. A.D. 2023 … oggi tutta la comunità di Pozzilli, insieme a tante altre persone dei paesi limitrofi, si ritroverà nella chiesa di S. Caterina, in Pozzilli alle ore 21.30 per ringraziare e invocare la continua e potente protezione di Sant’ANNA. Ricordo gli orari del programma religioso-liturgico: S. MESSA ore 18.00 PROCESSIONE ore 19.00. Auguri di buon onomastico a tutte le “ANNA” che portano il nome nel modo semplice o in quello composto! Auguri anche ai “Gioacchino” (la cui Statua è esposta in questi giorni nella chiesa madre di Pozzilli, ndr). Ore 21.30 momento di preghiera in ricordo del terremoto del 26 luglio 1805”.