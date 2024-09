LA FESTA CHE CONCLUDE IL LUNGO CICLO DELLE RICORRENZE POPOLARI CIVILO/RELIGIOSE ANNUALI NEL VENAFRANO

TRATTASI DELLA LA FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DEL ROSARIO DI CEPPAGNA, LA PATRONA DELLA FRAZIONE VENAFRANA

Dopo mesi, meglio dopo un anno intero di festeggiamenti popolari di natura civile e religiosa dedicati a Santi, Patroni e Protettori nel Molise dell’ovest, eccoci giunti finalmente alla conclusione del tutto. A partire dal 5 ottobre prossimo e sino al 7 dello stesso mese Ceppagna, frazione di Venafro, celebra infatti la Madonna del Rosario, veneratissima Patrona del luogo, e lo fa con la storica partecipazione popolare, evento civile e religioso che conclude appunto le festività popolari del 2024, iniziate ad inizio primavera e proseguite con fitto calendario per l’intera stagione estiva. I ceppagnoli cioè ogni anno ad inizio ottobre “si fanno in quattro” per festeggiare la loro Madonna e lo fanno con assoluta intensità. La comunità locale s‘impegna al massimo per approntare una ricorrenza di grosso richiamo, allestendo appuntamenti civili dal sicuro coinvolgimento popolare. Preliminarmente però, è ovvio, spazio ai riti religiosi in chiesa ed alla solenne processione per le strade del paese con la venerata Statua della Vergine del Rosario. Quindi a sera, spazio ai divertimenti di natura civile con cantanti ed altre attrazioni. Quest’anno due le serate di richiamo popolare presentate in piazza San P. Pio, centro della frazione : il 5 ottobre, a partire dalle h 22.00, appuntamento con SEX ANDA THE SUD, ossia le artiste LUISA ESPOSITO E FLORIANA DE MARTINO. Il 6 ottobre invece, grande serata di spettacolo e divertimento con LUI E GLI AMICI DEL RE, tribute band ADRIANO CELENTANO. Protagonista dell’appuntamento, ADOLFO SEBASTIANI. Quindi i fuochi pirotecnici a concludere il tutto. E buon divertimento a quanti presenzieranno !

A.

T.A.