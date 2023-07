Il programma religioso e civile della Festa popolare in onore della Madonna del Carmine a Venafro.

Ed eccoci all’importante appuntamento religioso/civile di Venafro in onore della Madonna del Carmine, per risonanza secondo solo alle festività patronali di metà giugno. A promuoverlo provvedono Comitato Festa della Madonna del Carmine e Pro Loco, in collaborazione col movimento popolare “I Venafrani per Venafro”. Tre i giorni di festa (14, 15 e 16 luglio prossimi) rispetto ai due tradizionali. I riti religiosi avverranno nella storica Chiesa del Carmine, riaperta dopo i pluriennali lavori di restauro e consolidamento, con gli appuntamenti civili che si terranno nei pressi dello stesso luogo di culto, periferia ovest della città. Intanto da segnalare le bellissime innovazioni (foto di Giustino Guarini e Alessandro Cotugno) con nuove immagini della Madonna di Monte Carmelo su foto e pannelli installati sia all’interno della chiesa che sulla facciata esterna, novità assai apprezzate da tutti i fedeli, in primis dal Parroco Don Salvatore Rinaldi. Il programma religioso della ricorrenza : dal 6 al 15 luglio novena di preparazione con Rosario e Santa Messa serale, domenica 16 luglio celebrazioni religiose nel corso della giornata, Santa Messa h 19.00 e dalle h 20.00 solenne processione con la statua della Madonna. Programma civile : venerdì 14 luglio (h 21.00), esterno Cattedrale, “IV° Concerto alla Vergine”, appuntamento lirico/musicale promosso da “I Venafrani per Venafro” d’intesa col Comitato festa e col finanziamento di anonimo devoto venafrano. Si tratterà di serata con arie di opere liriche, operette e canzoni classiche napoletane. Si esibiranno pianisti, soprani, baritono, tenore, fisarmonicista e violinista, presentati da artista venafrano. Sabato 15 luglio invece s’inizierà nella nottata con la tipica e caratteristica ”Bandarella”, giovani e adulti ambosessi che andranno in giro suonando strumenti vari per annunciare a tutti la festa, quindi giro della banda “Città di Venafro” e a sera (h 22.00) l’atteso concerto di Andrea Sannino in “Mosaico Live 2023” a partire dalle h 22.00 all’esterno della Cattedrale. La conclusione della festa domenica 16 luglio ancora con giri del “Città di Venafro” per l’abitato urbano, alle h 22 in piazza Duomo estrazione del biglietto vincente della lotteria che mette in palio una fiammante vettura DR, alle h 22.15 spettacolo musicale col Concerto 90 Mania e alle h 24.00 i tradizionali fuochi pirotecnici conclusivi.