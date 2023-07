“IV° Concerto alla Vergine” in serata dinanzi alla Cattedrale quale apertura della Festa della Madonna del Carmine di Venafro.

Si proseguirà sino a domenica 16 con importanti appuntamenti religiosi e civili.

Signori, la Festa della Madonna del Carmine a Venafro, per importanza e seguito popolare seconda solo alle ricorrenze patronali di metà giugno in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria. Da oggi e sino a domenica invece i pensieri e le attenzioni di tutti i venafrani sono per la Madre del Signore che si venera nella Chiesa a Lei dedicata, appunto alla Madonna del Carmine, appena riaperta ed abbellita dopo i pluriennali lavori di consolidamento e restauro. Questa sera quindi l’anteprima della ricorrenza con l’atteso IV° Concerto alla Vergine, promosso dal movimento popolare cittadino “I Venafrani per Venafro”, col supporto del Comitato Festa Madonna del Carmine ed il finanziamento di devoto della città che chiede espressamente l’anonimato. Un atto di fede che si vuole preservare nell’anonimato, aspetto indubbiamente bello ! Dalle h 21.00 si alterneranno sul palco di piazza Cattedrale i fisarmonicisti Francesco Cipullo e Gianluca Adamo, i soprani Antonella Inno e Federica D’Antonino,il baritono Maurizio Esposito ed il tenore Stefano Sorrentino, il violinista Monaco ed il fisarmonicista Leonardo Prezioso. Questi con la presentazione di Gianni Di Chiaro interpreteranno arie di opere liriche, canzoni partenopee tradizionali e i più rinomati brani musicali internazionali. Una serata cioè all’insegna del “bel canto” lirico e della migliore musica nazionale e mondiale per il sicuro divertimento ed il coinvolgimento del pubblico che vi assisterà. Dopodiché la festa vera e propria. S’inizierà alle h 24.00 con la tipica bandarella giovanile che partirà dalla Cattedrale ed attraverserà l’abitato col suo tradizionale ritmo cadenzato per svegliare chi dorme ed annunciare a tutti la festa. Dalle h 8.30 del mattino invece i giri bandistici del Città di Venafro che proseguiranno anche nella giornata domenicale, mentre nella serata di sabato l’atteso concerto di Andrea Sannino, noto e seguitissimo cantante napoletano di nuova tendenza che si esibirà in piazza Cattedrale. La domenica, come scritto, ancora giri bandistici del “Città di Venafro” e a sera, ancora all’esterno della Cattedrale, musica leggera anni 90 con un team che invoglierà tutti a cantare, ballare e divertirsi. Il trittico festivo si concluderà con gl’immancabili fuochi pirotecnici che si preannunciano quanto mai ricchi ed interessanti. Per l’aspetto religioso della ricorrenza da segnalare invece le Sante Messe che si celebreranno sabato e domenica nella Chiesa della Madonna di Monte Carmelo, la cerimonia della benedizione dello Scapolare in segno di fede alla Vergine e la solenne processione serale della domenica con la venerata Statua della Madonna. Si partirà dalla Chiesa dedicata alla Madonna, si attraverserà l’abitato ovest della città e si rientrerà al Carmine dopo un intenso atto di devozione alla Madre di Dio. Ricorrenza bella e suggestiva, questa della Madonna del Carmine, a cui Venafro partecipa ogni anno in massa, cosa che puntualmente sta per ripetersi data la fede di tutti.