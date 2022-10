Vuoi trascorrere una serata particolare, immerso nell’atmosfera del bosco nel borgo comunale? Occasione migliore non c’è dell’appuntamento promosso dal Comitato ”Viviamo San Massimo”, che per sabato prossimo 22 ottobre (inizio h 20.00) propone in piazza Marconi nell’accogliente Comune matesino ” La Festa della Castagna “. Nel programma dell’appuntamento trovano posto vin brûlé, castagne, polenta e panini, il tutto immerso nella tipica atmosfera del bosco nel borgo ed allietati da musica dal vivo. Dati gl’ingredienti e le premesse, pensiamo non convenga mancare !