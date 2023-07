Si è conclusa ieri a Venafro la ricorrenza religiosa e civile in onore della Madonna delle Grazie. In tanti ai riti alla chiesetta rupestre pedemontana alle spalle di castello Pandone e molti alla processione conclusiva della processione con la statua della Vergine lungo strade e piazze del centro storico a ribadire vicinanza e fede. Particolarmente addobbata per il transito del rito Via Colle che i residenti hanno arricchito con foglie di agana, cannizzi a forma stellare, fioriture di rami di oleandri e fiori rosa. Quindi la serata d’intrattenimento su piazza Totò alla base di Castello Pandone con musica leggera e sorprendente mago dalle qualità particolari. La sera precedente invece balli e buona musica con la Matteo Band. In chiusura di festa gli applauditi fuochi pirotecnici, il tutto perfettamente promosso dall’attivo comitato festa presieduto dal parroco Don Gian Luigi Petti e composto da Sig.ra Cardarelli, Cristian Ruocchio, Martina Bucci ed altri.