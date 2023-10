riceviamo e pubblichiamo

di Lucio Pastore

Guardate come viene usata attualmente la comunicazione.

Che la sanità sia in uno stato pietoso in questa regione lo andiamo denunciando da molti anni offrendo anche possibili soluzioni. Che questo sfascio dipenda essenzialmente dai politici che hanno deciso di distruggere la sanità pubblica per favorire la crescita del privato convenzionato, delle esternalizzazione dei servizi e delle altre clientele anche questo è fuori dubbio. Tanto è vero che non vogliono fare un’analisi dell’origine e del perdurare del debito che metterebbe in evidenza tutto il marcio della loro gestione.

Allora cosa fanno i politici? Usano la comunicazione per evidenziare lo stato drammatico del sistema sanitario (che loro hanno generato), per far vedere che hanno una soluzione unica e possibile. Quale è questa soluzione? Aprire le porte ai privati convenzionati, che loro hanno fatto crescere distruggendo il pubblico, per finire il processo di privatizzazione sotto lo stato di necessità.

A questo serve la comunicazione in questo momento. Poi ci convinceranno che non possono far altro che aumentare le tasse perché lo chiede Roma e bisognerà, dopo qualche anno, aprire alle assicurazioni integrative per poterci curare.

In questo modo si completa il piano di privatizzazione della sanità iniziato 20 anni fa mentre il territorio si spopola e vengono ripristinati ed estesi i vitalizi per la classe politica regionale

Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che io ho detto la mia.

E così si conclude questa favola con la soddisfazione di tutti…..