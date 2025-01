di Redazione

E’ uno degli eventi più antichi e suggestivi del Molise, capace di attrarre sempre più visitatori e appassionati di folclore, tradizioni, usi e costumi locali. Un antico rito pagano, il rito del fuoco già molto diffuso tra le popolazioni italiche precristiane. Protagonista indiscusso del rituale è proprio il fuoco elemento vitale e propiziatorio, per l’uomo e per la terra. La 2Faglia” è una gigantesca torcia fatta di canne, costruita dai giovani del paese, che viene accesa davanti al campanile della Chiesa Madre e portata a spalla per tutto il paese. La data di questo appuntamento è il 24 dicembre di ogni anno ed è accompagnato da suoni e balli popolari insieme ad assaggi di piatti locali preparati apposta dalla gente del posto. Ma, l’appuntamento del 2024, come comunica Il Presidente dell’associazione “La Faglia”, Alessandro Altavista, rinviato a causa delle avverse condizioni meteo, pertanto si terrà in Oratino il prossimo SABATO 4 GENNAIO 2025 a partire dalle ore 15.30.