di Giampiero Giunti

La Elcom Distribuzione S.r.l., dinamica realtà aziendale molisana specializzata nella fornitura di materiale elettrico, tecnologico e prodotti per l’illuminazione, nonché di servizi di progettazione illuminotecnica, di impianti elettrici e cablaggio quadri, da sempre attenta alle tematiche ambientali, ha deciso di implementare un Sistema di gestione Ambientale integrato al proprio Sistema di gestione per la Qualità (SAQ), documentato e conforme alla norma UNI EN ISO 14001, per dare visibilità alle parti interessate del proprio modo di operare. Il SAQ prevede la sua applicazione a tutte le attività aziendali, promuovendo ogni azione diretta a proteggere l’ambiente dall’inquinamento, la salute della biodiversità e mirata al continuo miglioramento dei servizi erogati, per questo, in un’ottica di salvaguardia del territorio, ha deciso di dotarsi della certificazione ISO 14001.

Preservare l’ambiente è un tema che sta diventando di importanza primaria anche per il mondo dell’industria, la certificazione ISO 14001 è oggi il principale standard internazionale che definisce come creare e mantenere in azienda un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). Questi tipi di sistemi stanno acquistando un’importanza paragonabile a quelli per la garanzia della Qualità (ISO 9001) e rappresentano lo sforzo continuo dell’azienda non solo a rispettare ogni norma ambientale, ma anche a migliorare continuamente il proprio comportamento nei confronti dell’ambiente circostante.

A parlarne è l’Amm.re della Elcom Distribuzione S.r.l. Nicandro Scarabeo: “La nostra attività professionale ci porta per natura ad avere particolare sensibilità riguardo le tematiche ambientali e in questi giorni abbiamo dato una veste formale e rigorosa alla nostra vocazione green e abbiamo adottato una precisa politica ambientale, che sottolinea la nostra attenzione all’impatto ambientale dei nostri comportamenti, lavoriamo e investiamo continuamente per raggiungere i più elevati standard di qualità e perfezionare ogni procedura, come dimostrano le certificazioni che abbiamo ottenuto. Aver ricevuto questa certificazione – conclude Scarabeo – è per noi motivo di orgoglio, che ci spinge a continuare nella tutela ambientale. In particolare, ci impegneremo a salvaguardare l’ambiente durante le nostre attività professionali, formare e aggiornare il personale sulle politiche ambientali e continuare la ricerca per abbattere tutti gli impatti ambientali legati al nostro lavoro”.

Elcom Distribuzione S.r.l. da oggi è ancora più GREEN!