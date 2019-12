Il Questore Roberto Pellicone ha dato il benvenuto al nuovo Vicario della Questura di Isernia Primo Dirigente della Polizia di Stato dr.ssa Carmela LUCA’ che si è insediato stamane sostituendo il dott. Luca Vattani trasferito alla Questura di Latina.

Proveniente dalla Questura di Pescara, dove dal 2015 ha diretto la Divisione Anticrimine, la dott.ssa Lucà, siciliana, vanta un Curriculum di tutto rispetto.

Laureata in Giurisprudenza, nel 1989, ultimata la frequenza del corso per Vice Commissari della Polizia di Stato, è stata destinata al Compartimento di Polizia Postale Emilia-Romagna, due anni dopo, è stata assegnata alla Questura di Reggio Calabria, prima come Vice Dirigente la Divisione Anticrimine e poi come Dirigente la Sezione Investigativa Antimafia della Squadra Mobile.

Successivamente ha prestato servizio presso le Questure di Messina, Pavia Teramo e, promossa alla qualifica di Primo Dirigente nel 2012, è stata assegnata alla Questura di Chieti ed infine a quella di Pescara.

Specializzata in analisi criminale nelle indagini antidroga, sui reati in danno di minori e nell’approccio alle vittime della violenza di genere, ha ottenuto, nel corso della sua carriera, numerosi riconoscimenti, a testimonianza del grande impegno nell’espletare l’attività professionale.