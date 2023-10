di T.A.

La ”Villetta”, il verde pubblico di piazza Marconi al rione Ciarafella di Venafro, è da mesi abbandonata, sporca, nient’affatto curata, con erba altissima, rifiuti ovunque quanti se ne vuole, sporca e malridotta a tal punto che i venafrani ne chiedono conto, ragione e spiegazione all’assessore comunale all’ambiente, sollecitando rimedi risolutivi e ad horas, cioè tempestivi al massimo. Una domanda pesante, inquietante, apertamente contrariata e spazientita di chi da mesi aspetta che ci si adoperi, senza però che s’intravedano doverosi -e purtroppo del tutto assenti- interventi pubblici. La rivolgono, tramite questo giornale appositamente invitato a farlo, un sacco di venafrani all’assessore all’ambiente del Comune di Venafro : “Ma ha visto -chiedono i venafrani all’amministratore preposto- com’è ridotta, meglio malridotta la “Villetta”, il verde pubblico di piazza Marconi al tipico quartiere di Ciaraffella ? Al centro di tale verde pubblico c’è oltretutto la bellissima statua marmorea della Vergine donata anni addietro da un nostro concittadino e nemmeno questo induce a tutt’altra attenzione verso la zona. Finché l’area era accessibile e frequentabile vi si svolgevano, su iniziativa di privati che si prodigavano abbellendo il sito e l’immagine sacra, apposite celebrazioni religiose in onore della Madonna. Oggi tutto questo è impossibile, visto l’indecente condizione in cui è precipitata la “Villetta” tra vegetazione a josa, arbusti, erba altissima, cartoni, plastica e rifiuti vari abbandonati al suo interno : il tutto non rimosso da mesi ! Noi, assessore, purtroppo vediamo ogni giorno tutto questo e ci mortifichiamo ! Lei non ci fa caso ? E’ tanto preso da altro o è distratto da altre incombenze amministrative ?”. Quindi l’invito perentorio dei cittadini al suddetto : “Si adoperi una buona volta per risollevare dall’abbandono, dall’incuria e dalla sporcizia la storica “Villetta” di Ciaraffella, ripulendola e rimettendola in ordine. Ne va del rispetto per il verde pubblico, per il rione e per i suoi residenti, ma in primis per l’immagine della Madonna, giammai prima tanto bistrattata a Venafro ! Permetta che le diciamo che non è affatto così che si amministra la città !”. Effettivamente quanto accade a Ciaraffella è di una gravità inaudita, sin’ora mai verificatasi ! Proviamo a riflettere su quanto accade e sulle possibili ragioni. Il Comune di Venafro non ha lavoratori appositi ? Sono in atto le procedure per affidare all’esterno siffatti compiti ? Non ci sono le risorse finanziarie pubbliche per procedere ? Certo è che, e comunque la si mette, quanto avviene a “Ciraffella” è fuori da ogni logica e Venafro non lo merita affatto !