Un venafrano contatta la redazione di futuromolise per denunciare ed illustrare con le foto da lui stesso scattate ed allegate l’impossibile stato di progressivo e costante degrado in cui é precipitato il Cimitero Comunale situato lungo la diramazione della statale 6 Casilina, ingresso ovest dell’abitato di Venafro. “Per gl’impegni lavorativi quotidiani –attacca l’uomo-raggiungo la domenica il Cimitero Comunale di Venafro per una preghiera e deporre fiori sulla tomba dei miei cari. Mio malgrado noto il costante degrado che da tempo contraddistingue tale sito, che invece dovrebbe avere tutt’altro aspetto in ragione di quanto rappresenta e custodisce! Rifiuti e fiori secchi ammassati in contenitori, calcinacci e resti di lavori edili disseminati ovunque, attrezzature private di cantiere lasciate a ridosso di cappelle senza portarle via a fine lavori, vialetti nient’affatto puliti, coperture nella zona di nuova espansione ad ovest già rovinate con conseguenti danni ed umidità nei loculi sottostanti, tubi di plastica non ben interrati e che le intemperie hanno riportato in superficie e tant’altro ancora che non dovrebbe affatto trovarsi in un cimitero comunale ! Si creda. E’ bruttissimo tutto questo! “.

Data la situazione, cosa occorrerebbe nell’immediato ? ”Il Comune di Venafro deve finalmente dedicare ben diversa attenzione al Cimitero! Occorrono più lavoratori al suo interno piuttosto che tenere un solo addetto, maggiori e migliori attrezzature, mezzi adeguati alle necessità e soprattutto far sì che il sito sia tenuto in tutt’altre condizioni rispetto all’attualità, che non soddisfa un solo venafrano ! E’ tempo cioè che il Cimitero Comunale di Venafro rientri nelle priorità assolute dell’apparato amministrativo locale per il pieno rispetto e la migliore tenuta dei resti di quanti vi riposano. Trattasi di un discorso di civiltà assolutamente e in piena responsabilità da portare avanti !”.