di Giampiero Giunti

La CTA MUSICAL Raddoppia! Oltre alla sede di Venafro (via Conca Casale, 19), il 5 settembre 2021, dalle ore 16:00, si terrà l’inaugurazione della sede di Isernia (Viale 3 Marzo 1970, 185).

Un centro multidisciplinare artistico (recitazione, Canto danza, musica, arti Marziali, Fitness). Accademia di alta formazione artistica e Sede de “Il Paese della Musica®️”.

Percorsi per amatori e percorsi professionali con rilascio di Attestati e Diplomi Certificati in tutti gli strumenti Musicali, in Canto ed in Recitazione.

Dal 6 settembre saranno attivi tutti i corsi! Per informazioni e prenotazioni: 339/7869575 (telefono e whatsapp). Gino e Pierluigi.