Domenica 20 dicembre, in Piazza della Repubblica (stazione), si svolgerà infatti una raccolta fondi. L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e del distanziamento sociale. Il ricavato della vendita contribuirà a finanziare le numerose attività di sostegno alle persone bisognose. Con un’offerta, si potrà acquistare un panettone e contribuire a portare un sorriso dove non c’è. Un piccolo gesto, per un grande aiuto.