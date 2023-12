di Redazione

Covid-19: Benemerenza di eccellenza per il Volontario Roberto Fabrizio e medaglio d’oro alla sanità per la CRI. Intanto corso di formazione per operatori in emergenza

Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana celebra i successi e l’impegno costante dei propri volontari. Durante l’Assemblea Regionale dei Soci CRI Molise, svoltasi il 17 dicembre presso la “Domus della Cultura” di Campobasso, è stata consegnata la Benemerenza di Eccellenza a Roberto Fabrizio, Volontario che ha mostrato un eccezionale impegno durante la pandemia di Covid-19. Roberto Fabrizio, che gestisce un forno insieme alla moglie, così come altri suoi colleghi Volontari, è un testimone di come si possa coniugare il lavoro quotidiano con un forte impegno nel volontariato. Dopo aver lavorato tutta la notte nel suo forno, dedicava le sue ore diurne al trasporto di pazienti affetti da Covid-19 e alla distribuzione di farmaci, dimostrando una resilienza e una dedizione ammirevoli. Nell’ambito della stessa assemblea, è stata inoltre consegnata al Comitato la Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica, conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Croce Rossa Italiana per il lavoro svolto durante la pandemia. Rosario Valastro, Presidente Nazionale CRI, ha esteso il riconoscimento ai Comitati territoriali, in segno di gratitudine per l’instancabile lavoro svolto. Lo scorso fine settimana, inoltre, è stato particolarmente importante anche da un punto di vista della formazione. Il 15 e 16 dicembre, il Comitato di Isernia ha ospitato il I° corso di aggiornamento per Operatori di Emergenza, diretto da Gianfelice Antonicelli, Delegato Tecnico Locale e autorevole esperto in gestione delle emergenze. L’iniziativa, fortemente supportata dal Presidente Fabio Rea e dal Direttivo, ha visto la partecipazione di 30 iscritti, tutti risultati idonei, sottolineando l’impegno del Comitato nella formazione di alto livello. Questi eventi evidenziano il continuo impegno del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana nel promuovere la formazione e l’alto livello di servizio offerto alla comunità.

