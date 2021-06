di Tonino Atella

Un miracolo ? No, lasciamo stare ! Meglio parlare di soddisfazione unanime vista la pulizia -finalmente !-tutt’intorno alla Croce di Pozzilli, il modesto ma significativo monumento pedemontano eretto decenni addietro lungo la stradina che collega Venafro a Pozzilli e che proprio da tale struttura sormontata da una Croce ha preso il nome ; la sua attuale denominazione è infatti Via della Croce di Pozzilli. Ebbene il monumento, finito miseramente sotto sterpaglie, rovi, rovina, decadimento e tant’altro per l’incuria e l’abbandono umano, finalmente è tornato a nuova vita grazie a mani quanto mai utili che hanno provveduto a ripulirlo di tutto quanto lo nascondeva quasi del tutto alla vista. Sono stati tagliati infatti e rimossi sterpaglie, rovi e vegetazione spontanea, restituendo alla Croce di Pozzilli la decenza ed il decoro che aveva perso, soprattutto la sua piena visibilità, in attesa del restauro. Già, il restauro della Croce di Pozzilli … ! Avverrà prima o poi, visto il suo vistoso e progressivo decadimento strutturale ? Sono in tanti ad auspicarlo, ma al momento programmi d’interventi non s’intravedono. Intanto è stata accolta con ampi favori popolari la pulizia del monumento. Un primo passo per il suo definitivo risanamento ? Così sperano molti.