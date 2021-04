CAMPOBASSO – “Era solo una credenza, molti ne parlavano, ma ora è realtà”. E’ solo uno dei tanti commenti comparsi sui social dopo la diffusione di una foto nella quale si vede la Croazia dal Molise.

L’immagine è stata scattata in provincia di Campobasso da un giovane molisano, Pietro Iocca, appassionato di fotografia. Appena pubblicata sui social è subito diventata virale con tantissimi commenti e condivisioni.

“L’ho scattata l’8 aprile – racconta Iocca – alle 16 dal valico di Cerrosecco, sulla statale 87 Sannitica, tra i comuni di Casacalenda e Ripabottoni, a 823 metri sul livello del mare. La sera prima c’era stata una leggera nevicata che ha reso l’aria molto limpida”. Per avere una visibilità così elevata, infatti, servono particolari condizioni atmosferiche che non si verificano spesso. Qualcuno, appena visto lo scatto, ha anche obiettato potesse trattarsi delle vicine Isole Tremiti, ma non è così: “Da quel punto di strada – spiega l’autore della foto – le Tremiti sono coperte dal Cerro del Ruccolo, un’altura del comune di Casacalenda. Comunque, per togliermi ogni dubbio, sono andato nel vicino comune di Morrone, posto dal quale le Tremiti si vedono benissimo, e da lì vedevo contemporaneamente sia le Diomedee sia le isole croate, che sono molto più lontane e più a nord”.

Infine, qualche dettaglio per i fotoamatori: “La foto è stata scattata a 200mm, è stata croppata ed è stata rimossa la foschia che rendeva l’immagine poco chiara”.