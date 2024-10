L’innovativo prodotto consiste in un cofanetto, realizzato in materiale completamente riciclabile, che si trasforma in un moderno visore permettendo di vivere un’esperienza totalmente immersiva. Sarai accompagnato da due guide virtuali: Celine D’Agostino ed Ernesto Rossi che ti guideranno nel nostro affascinante borgo medievale, ti consentiranno di entrare nelle nostre chiese e di camminare lungo i nostri sentieri naturalistici fino alla Collina di Santa Maria ed alla Big Bench n 250.Vivrai l’opportunità di immergerti e vivere la coinvolgente atmosfera della 50esima Macchia DiVino – Mostra Mercato del Vino e dei Sapori, un evento imperdibile che celebra la nostra tradizione enogastronomica, oltre ad altri eventi che si tengono nel nostro comune. Grazie alla compagnia teatrale CAST, inoltre, è stata registrata una scena simpatica che riporta in vita i personaggi della famosa iscrizione della taverna Calidius Eroticus, una pietra di epoca romana ritrovata nel territorio di Macchia d’Isernia e oggi conservata al Louvre. Una copia fedele è possibile ammirarla al Museo di Santa Maria delle Monache ad Isernia.Le vendite del cofanetto avverranno tramite le associazioni locali, offrendo loro la possibilità di finanziare future attività culturali e turistiche. Questo progetto rappresenta un ciclo virtuoso: il turismo genera turismo, e vogliamo sostenere attivamente tutte le iniziative che promuovono il nostro territorio. Acquistando il cofanetto, si avrà accesso a tutti gli aggiornamenti che verranno inseriti nel prodotto, garantendo un’esperienza sempre attuale e coinvolgente.Contattate le nostre associazioni per acquistare il vostro cofanetto al prezzo speciale di soli 10 euro e immergetevi nelle bellezze di Macchia d’Isernia.Per chi si trova all’estero o preferisce la spedizione del prodotto è possibile acquistarlo anche online al seguente link: www.macchiablues.com/ ecommerce.php Insieme, possiamo far crescere il nostro borgo e valorizzare le sue meraviglie!