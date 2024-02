di T.A.

Importante evento alle porte. Si svolgerà il prossimo 6 febbraio (h 17.30) nella sala consiliare del Comune di Macchia d’Isernia col titolo “La Coperta Infibula Zero”. Ne dà notizia una protagonista dell’appuntamento. “L’evento –spiega la donna- è nato grazie all’impegno e alla determinazione di Antonia e Pina che hanno attivato i loro gruppi di lavoro per sostenere una causa giusta. Rispondendo all’appello della Terra di Piero, associazione molto attiva di Cosenza, hanno realizzato assieme ad altre donne le coperte da inviare per la vendita di beneficenza. Col ricavato saranno aperte scuole in Sudafrica per istruire le ragazze e liberarle da forti condizionamenti e pesanti costrizioni e privazioni”.