La Consulta diocesana per la Pastorale della Salute condivide e sostiene la Giornata dell’infermiere in programma mercoledì 12 maggio 2021 , anniversario dei 200 anni dalla nascita, a Firenze, di Florence Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna. Cura, accoglienza, servizio amorevole al prossimo sono alcuni degli aspetti che vengono evidenziati in una giornata in cui non solo si ricordano il ruolo, l’impe gno e la sempre maggiore professionalità degli infermieri ma anche le tante esperienze e storie di vita incontrate negli ospedali e sul territorio, dal letto di un reparto a quello di una casa.

“Mi appartiene, me ne prendo cura”: così come indicato dal tema dell anno pastorale 2020/2021 della diocesi di Termoli Larino si consolida così la solidarietà e l’ alleanza con i pazienti e con le loro famiglie per condividere un percorso fatto non solo di cure mediche ma anche di umanità, incontro e vicinanza Una figura, quella dell’ infermiere , che si inserisce sempre di più in un contesto di rete sociale e di collaborazione tra tutte le realtà presenti: istituzioni, sanità, associazioni, famiglie, Chiesa e altri soggetti coinvolti nei servizi di cura e di prossimità Un’occasione per ricordare anche una importante iniziativa dedicata all’emergenza sanitaria: il servizio di videochiamate a domicilio per le persone sole o sprovviste di internet e dispositivi promosso dalla Consulta diocesana e realizzato dall’associazione AITE (Associazione Infermieri Territoriali).

In forma totalmente gratuita il personale (adeguatamente formato e in pieno rispetto delle disposizioni sanitarie per la prevenzione del contagio) si è recato a casa delle persone interessate facendo “da ponte” per le videochiamate o per semplici telefonate e offrendo così, con amore e senso di fraternità, momenti di vicinanza e conforto rispetto a possibili situazioni di solitudine ed emarginazione.

La Consulta diocesana per la Pastorale della Salute, anche attraverso l’associazione AITe resta a disposizione per offrire informazioni su vari servizi come l’attivazione dell’assist enza domiciliare integrata o altre necessità.

“ L’ascolto riaccende la speranza”: anche in occasione della Giornata dell’infermiere una considerazione che assume sempre più valore in questo tempo di pandemia.