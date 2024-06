di Redazione

Presieduta dal Presidente Quintino Pallante, si è riunita nella mattinata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari che ha discusso degli argomenti di maggiore urgenza da porre all’attenzione del Consiglio regionale.

Il Presidente Pallante Pallante ha quindi deciso di convocare per martedì 11 la prossima seduta dell’Assemblea nella quale iscrivere prioritariamente la proposta di legge n. 27, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021) e della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 9 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2022). Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 4 (Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019” e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”)”, che dà attuazione alla sentenza n. 58 del 6 febbraio 2024 della Corte costituzionale.