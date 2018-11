Nuovo incontro istituzionale per il sindaco Sbrocca in viaggio per il gemellaggio a Pompano Beach, Florida. Giovedì 1 novembre il sindaco è stato accolto dal primo cittadino Lamar Fisher, l’intera Giunta comunale e dai principali rappresentanti della comunità italo americana provenienti da tutta la Florida.

L’incontro ha visto gli interventi oltre che dei due Sindaci che ieri, 2 novembre, hanno siglato l’accordo di gemellaggio, anche del presidente dell’associazione Italian American Cultural Society, Tony Philips e del consigliere Francesco Rinaldi. Nell’occasione diversi imprenditori italo americani hanno voluto conoscere il sindaco Sbrocca soffermandosi a parlare con lui di Termoli e delle loro attività imprenditoriali.