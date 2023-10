di Redazione

Concluso l’esame degli emendamenti alla proposta di legge sulla prescrizione da parte della Commissione Giustizia della Camera. La proposta di modifica della maggioranza è dunque passata e il testo arriverà in Aula il 6 novembre per la discussione. Se il provvedimento diventerà legge, si arriverà a una sospensione della prescrizione per 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna in Appello.