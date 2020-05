Luca Zaia è il presidente di Regione più amato d’Italia, sia tra i residenti in Veneto sia considerando l’intera popolazione italiana. Al secondo posto il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Medaglia di bronzo a Stefano Bonaccini, Emilia Romagna.

All’ultimo posto il Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Al penultimo posto compare il governatore del Molise Donato Toma che insieme a Renzo Testolin della Valle d’Aosta e Michele Emiliano Governatore della Puglia, non riescono a raggiungere quota 40%. Sono i risultati del sondaggio realizzato da ‘Roma 3’ e ‘Lab 21’ in esclusiva per Affaritaliani.it.