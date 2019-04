C’è ancora aria di festa in casa Hammers dopo la notizia della promozione in C1 della squadra seniores giunta a metà settimana e tantissimi sono stati gli attestati di simpatia giunti in tutti i modi alla dirigenza rossoblu, tra gli altri anche le congratulazioni ufficiali a mezzo stampa fatte alla squadra campobassana dal primo cittadino di Campobasso Antonio Battista.

Il sindaco del capoluogo di regione ha sottolineato non solo il risultato agonistico raggiunto dagli Hammers in questo campionato di C2 che oramai è alle spalle, ma anche quanto fatto in maniera concreta nell’ambito sociale per i giovani e le famiglie della città, attraverso un progetto sportivo fortemente inclusivo e aperto a tutti.

“Le parole del sindaco di Campobasso ci hanno inorgoglito e ci hanno fatto sentire davvero più che mai i rappresentanti di questa città a livello sportivo – ha dichiarato il presidente degli Hammers Benito Suliani – anche per questo dopo la promozione in C1 il nostro progetto societario non cambierà di una virgola, continueremo a investire nei giovani, nel nostro settore giovanile sia maschile che femminile, con un nuovo vigore che ci deriva da questa importante vittoria ma anche dall’essere riusciti negli ultimi anni a far formare una serie di nuovi tecnici che sono e saranno in grado di diffondere, sotto la guida solerte di coach Sommella, il verbo del rugby in tutta la nostra regione.”

Intanto, questa domenica 7 aprile, seppur terminato il campionato di serie C2 saranno in campo altre categorie della società rossoblu campobassana, tutte impegnate però lontane dal terreno amico dell’ex Romagnoli.

L’under 16 di coach Fatica, dopo il bel pari interno contro i pari età di Pozzuoli sette giorni fa (27 a 27), viaggerà alla volta di Napoli per incontrare la Partenope, invece, le Ladies under 18 degli Hammers se la vedranno nel raggruppamento interregionale del campionato femminile under 18, sempre a Napoli, contro: Partenope, Tetras, Amatori e Longobarde.

Anche gli under 14 che stanno affrontando il loro campionato di categoria insieme ai coetanei dei Draghi Telese saranno di scena in terra campana, sempre domenica, a Benevento, per sfidare il quotato Rugby Benevento.