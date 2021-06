RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

I Mercatini

Nella impossibilità di far svolgere l’antica Fiera di San Pietro a causa delle restizioni necessarie per il contrasto alla pandemia, il Comune di Isernia ha inteso comunque salvaguardare la tradizione dell’esposizione e della vendita della rinomata cipolla bianca ad opera dei coltivatori locali.

A tal fine, sono stati organizzati due distinti mercatini: uno in piazza Michelangelo, attivo oggi 28 giugno, dalle ore 8 alle ore 20; l’altro in piazza X Settembre, attivo domani 29 giugno, dalle ore 8 alle ore 14.

Il Convegno

Questa sera, alle ore 18:30, nel Chiostro del Comune di Isernia, si terrà il convegno dal titolo «La cipolla bianca di Isernia nel corso dei secoli – Radicati nel passato con uno sguardo al futuro».

L’incontro culturale potrà essere seguito in diretta su FB, alla pagina “Cipolla bianca di Isernia”.