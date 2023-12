di T.A.

L’INIZIATIVA GRAZIE ALL’IMPEGNO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE, DIOCESI DI CAMPOBASSO/BOIANO, COMITATO PARROCCHIALE, COMUNITA’ DI INDIPRETE, AZIENDE E PRIVATI CITTADINI

Un iter iniziato anni addietro con la sua prima tappa nello scorso settembre tramite l’inaugurazione del nuovo portone principale in bronzo e che nell’ultimo fine settimana ha visto il suo completamento con la cerimonia di scoprimento e benedizione delle due porte laterali da parte dell’Arcivescovo di Campobasso/Boiano, Mons. Giancarlo Maria Bregantini, presente l’intera comunità del posto. Trattasi di tutto quanto posto in essere a Indiprete per le nuove porte artistiche della Chiesa della Madonna della Libera, iniziative fortemente volute dal Comitato Parrocchiale del luogo di culto in tema presieduto dal Cav. Franco Ferrara, con l‘avallo di tanti fedeli del luogo. Tra questi da citare la signora Filomena Armenti, che per fede e in tutta convinzione ha voluto finanziare coi propri risparmi una delle due porte laterali, ricevendo al termine l’attestato di riconoscenza da parte dei propri concittadini attraverso un’artistica scultura bronzea. Riconoscimento analogo all’Arcivescovo Bregantini per la pluridecennale vicinanza alla comunità locale e per il suo recente pensionamento dopo una vita interamente dedicata alla guida spirituale della collettività affidatagli. Dopodiché la cerimonia conclusiva di inaugurazione delle porte laterali del luogo di culto in argomento. Erano presenti il citato Pastore Diocesano, il Parroco della chiesa della Madonna della Libera P. Larocca, il sindaco di Indiprete prof. Michela Tamburri, il Comitato parrocchiale nelle persone del Cav. Ferrara e della sig.ra Liberina Cifelli, il consigliere regionale del Molise dr. Armandino D’Egidio, il progettista delle opere ing. Domenico Vacca, lo scultore delle stesse prof. Domenico Sepe ed il titolare della Fonderia Ruocco di Pianura (Napoli), Comm. Giuseppe Ruocco, dove sono state foggiate le artistiche formelle riproducenti episodi e personaggi della Cristianità, in primis la Madonna della Libera. Chiesa gremita di fedeli, compresi tanti giovani, e parole di sincero apprezzamento per quanto realizzato. “Le porte di una chiesa -è stato asserito a più voci- servono per tenere fuori le negatività, i mali dell’esistenza, aprendosi al bene ed alle positività, tipico di ciascun luogo di culto. Esattamente come queste bellissime porte artistiche appena inaugurate per abbellire ulteriormente la Chiesa della Madonna della Libera di Indiprete e frutto della passione religiosa e della fede di tanti”. Sono seguiti i singoli interventi dei relatori salutati dagli applausi della popolazione locale, da sempre vicina all’operosità del comitato parrocchiale per addivenire alle importanti realizzazioni. La serata, nonostante il freddo del periodo, si è conclusa con buona partecipazione popolare sul piazzale antistante il luogo di culto tra zuppa di farro, pane prosciutto e formaggio, castagne arrosto, dolci ed un tonificante bicchiere di vin brulé. Ma soprattutto con la bella soddisfazione dell’intera collettività del posto, che d’ora innanzi può fregiarsi e pieno titolo delle nuove porte artistiche di bronzo della chiesa madre, dedicata alla venerata Madonna della Libera.