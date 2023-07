Il presidente della associazione TDDS guardiamo avanti Guastaferro Alessandro in collaborazione con il MoVI, il giorno 1 luglio hanno organizzato una cena buio in un ristorante della capitale facendo provare la sensibilità alle persone vedenti di provare la brezza di mangiare al buio e la serata ha avuto un grande successo e il gestore del ristorante la vorrebbe replicare per settembre.