Sulla base delle risposte più che positive da parte di decine di imprenditori la Camera di Commercio del Molise ha inteso continuare a promuovere e supportare il progetto dell’Aviosuperficie invitando imprenditori, Enti pubblici e privati, associazioni, banche, fondazioni e tutti gli interessati, ad una riunione assembleare che si svolgerà il giorno 29 luglio alle ore 10:30 presso la sala Falcione dell’Ente camerale per illustrare il programma di costituzione per pubblica sottoscrizione di una Società Consortile per azioni avente ad oggetto la gestione dell’Aviosuperficie.