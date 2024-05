di Redazione

Al via il bando per selezionare cinque imprese molisane per servizi di assessment e outgoing per gli USA, emanato dalla Camera di Commercio del Molise per supportare le imprese molisane attive nei settori agroalimentare e vitivinicolo (“Food & Wine”) nell’espansione verso il mercato statunitense.

L’iniziativa, che offre un’opportunità concreta per le imprese molisane desiderose di espandersi sul mercato USA, consolidando la presenza e promuovendo le eccellenze del Made in Molise all’estero, è inserita nell’ambito delle attività promosse dal sistema camerale per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. Il pacchetto dei servizi offerti comprende un check-up con Piano Export personalizzato (assessment) specifico per il mercato statunitense e la possibilità di partecipare alla missione outgoing “USA FOOD & WINE 2024” in programma per l’8-9 ottobre 2024 a Chicago. Il bando prevede 5 posti riservati alle imprese molisane, che avranno l’opportunità di presentare e far degustare i propri prodotti a selezionati operatori statunitensi: importatori, distributori, mondo della ristorazione, dirigenti della GDO locale. Le imprese partecipanti avranno a disposizione un desk riservato ed allestito per l’esposizione e la degustazione dei propri prodotti. Le imprese interessate sono invitate a compilare, sottoscrivere e inviare la propria domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it. Si prega di inviare in copia all’indirizzo e-mail serm@molise.camcom.it, indicando nell’oggetto “PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE 20% – 2024: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ASSESSMENT & OUTGOING USA”. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 30/05/2024 e fino alle ore 23:59 del 12/06/2024. L’ammissione delle imprese sarà basata sull’ordine cronologico di arrivo delle domande. L’approvazione sarà subordinata all’esito positivo dell’istruttoria sui requisiti del bando e alla verifica di pre-fattibilità prodotto/mercato svolta dalla Promos Italia scrl e dai suoi partner esteri, valutando le opportunità sul mercato USA per ciascuna azienda. Le imprese interessate all’iniziativa hanno inoltre l’opportunità di partecipare, previa iscrizione, al webinar di presentazione del progetto “Focus USA Food & Wine, opportunità per le PMI italiane” che si svolgerà il 28/05/2024, dalle 16:00 alle 17:30, nel quale verranno date anche informazioni specifiche in merito al bando. Tutte le informazioni e la documentazione completa del bando e le modalità di iscrizione al webinar sono reperibili sul sito dell’Ente www.molise.camcom.gov.it cliccando nella relativa iniziativa dalla home page-

Per ulteriori informazioni e possibile contattare la Camera di Commercio del Molise all’indirizzo serm@molise.camcom.it.