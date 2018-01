La Camera di Commercio del Molise in partenariato con altre 12 Camere di commercio italiane, partecipa al progetto “MIRABILIA – EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES”, che ha lo scopo di promuovere un’offerta turistica integrata dei siti UNESCO per rendere visibili e fruibili territori, meno noti, accomunati dalla candidatura o titolarità di sito patrimonio materiale UNESCO. Nell’ambito delle attività progettuali sono previsti seminari e incontri formativi per gli operatori del settore turistico.

Il 12 Gennaio 2018 dalle ore 09:30 alle ore 14:00, presso la sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise, si terrà un momento formativo per fornire un’introduzione alla gestione strategica delle destinazioni come “esperienze”, cioè come esperienze uniche per i viaggiatori. I partecipanti si confronteranno con l’analisi del territorio, la pianificazione, l’organizzazione e la commercializzazione di esperienze attraverso un approccio innovativo che permetterà di comprendere come creare, gestire e promuovere una destinazione turistica.

Per partecipare basta seguire le istruzioni presenti sul sito www.molise.camcom.it o sulla pagina Facebook dell’Ente CameradiCommerciodelMolise. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0874-471 534/539 oppure scrivere all’indirizzo mail [email protected]