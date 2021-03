Tutte le foto più belle relative alla nuova nomina assessorile fatta dal governo Toma

Il suo sì alla mozione presentata dal M5s avrebbe sancito la fine della maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale: “Finiamo questo indegno spettacolo”, aveva dichiarato. Poi ottiene la poltrona e fa retromarcia: “Il Molise cambia pagina, scriveremo insieme un nuovo capitolo” scrive “Il Fatto Quotidiano”.

“Nel caos sanitario e nel caos politico” è l’input dell’articolo dedicato alla storia politica molisana da La Repubblica.

Gli avvenimenti di ciò che è stato definito “il meretricio politico” passa anche dal malcontento esploso sul web.

Lei afferma: non mi vergogno, mi ha voluta la maggioranza.

E noi abbiamo riportato le foto più belle per vedere Mena Calenda con gli occhi dei molisani.