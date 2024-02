di T.A.

RIPULITA A TEMPO DI RECORD LA SCRITTA “NEMICA” DI VENAFRO E DEL SUO TERRITORIO

Mani ignote l’avevano tracciata giorni addietro sulla cabina di via Campania, ingresso sud di Venafro, da tempo installata dai settori istituzionali preposti a controllo e monitoraggio di aria, ambiente e territorio venafrani. Scritta che sentenziava … : “L’OLIO DI VENAFRO E’ BUONO, L’ARIA NO” ! Messaggio che non aveva fatto sorridere per niente i venafrani, preoccupati e contrariati per un messaggio di tal fatta ! In molti in effetti, esterrefatti, si chiedevano : “Ma se l’olio è buono, perché mai non è altrettanto per l’aria ? O meglio, olio ed aria non “viaggiano” all’unisono ? Dal che, se l’olio è buono, altrettanto sarà per l’aria, pensiamo “. E giù pensieri e posizioni distanti e discordanti sul tema di massima attualità per il territorio dell’estremo Molise dell’ovest, ossia l’affidabilità e la sicurezza dell’ambiente e dell’aria che si respira nel Venafrano. Ma la novità sostanziale sulla “quaestio”: mani, questa volta non ignote bensì di lavoratori incaricati della bisogna, hanno provveduto in piena mattinata e mentre i passanti osservavano quanto veniva fatto, a cancellare con panno e prodotto ad hoc l’intera scritta.