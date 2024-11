di Redazione

Il caso del plesso scolastico di Montaquila finisce sul TGCOM24, dove a parlare, in una intervista su una delle Reti Mediaset, è il Sindaco di Montaquila, Marciano Ricci. La scuola, infatti rischia di non essere aperta per un cavillo burocratico che blocca i fondi Ministeriali che dovevano già essere nelle casse comunali per il completamento dei lavori. Forti le dichiarazioni del Sindaco Marciano Ricci che minaccia di dimettersi dalla carica se la situazione non viene sbloccata in tempi brevi. Di seguito il link del servizio giornalistico.

Montaquila (Isernia), nuova scuola terminata in tempi record rischia di rimanere chiusa