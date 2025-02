di Redazione

Alfredo Ricci ha dimostrato con fermezza e determinazione il suo acume politico, ancor di più nel suo ruolo di Sindaco di Venafro. Questo gli va riconosciuto, nonostante, questa capacità è diventata più evidente in un momento particolare della vita politico-amministrativa, in cui una minoranza, disorientata e poco motivata, sembra ritiratasi dall’arena pubblica!? Ricci ha saputo sopire le polemiche di chi, in passato, scendeva in piazza anche per le questioni più piccole, riportando così serenità e stabilità nel dibattito politico locale. Uno dei suoi meriti principali è stato quello di tenere lontano chi voleva entrare negli interessi della collettività, senza meriti e senza alcun tornaconto reale per la comunità venafrana. Questo è un segno della sua abilità nel proteggere gli interessi dei cittadini, tuttavia, è importante che Ricci non perda mai di vista l’attenzione verso chi manca della necessaria competenza, a iniziare da chi opera per il Comune di Venafro. Una vigilanza puntuale e precisa in tutte le situazioni, tanto da evitare quelle che potenzialmente possono ostacolare la realizzazione di opere fondamentali per il progresso della nostra città. Il futuro di Venafro dipende anche e soprattutto dalla capacità del suo Sindaco di saper guardare oltre il presente, ponendo le basi per uno sviluppo sostenibile e inclusivo. È cruciale che i giovani vengano coinvolti nei processi decisionali, affinché possano contribuire a una visione condivisa e propositiva per fare in modo che Venafro possa crescere e offrire sempre più opportunità a chi intende vivere sul territorio in cui è nato. Alfredo Ricci ha tracciato una strada significativa per Venafro, anche se il cammino è ancora lungo, ma con una unità di intenti e rispettando le regole si potrà puntare a far crescere la comunità, senza che nessuno venga lasciato indietro. Solo così potremo davvero costruire una Venafro migliore, un luogo dove la bravura politica si traduce in risultati tangibili per tutti i suoi cittadini.