di T.A.

Un’apertura dei festeggiamenti civili in onore della Madonna del Carmine a Venafro con nomi importanti dello spettacolo leggero italiano. Si tratta de “LA BOTTEGA DELL’ARTE” che col recital artistico “AMORE NEI RICORDI” del proprio Tour 2024 si esibirà il 6 luglio al rione Ciaraffella. Sul palco musicisti e cantanti di tutto rilievo che presenteranno il meglio del loro repertorio da “Bella sarai” a “Come due bambini”, da “Amore nei ricordi” a Che dolce è lei”, da “L’avventura” a tant’altro della musica leggera italiana. Una serata cioè all’insegna della buona musica leggera per coinvolgere e introdurre alla grande i successivi festeggiamenti civili e i riti religiosi del 15 e 16 luglio per celebrare la Madonna di Monte Carmelo, imperniati sulla solenne processione del 16 sera con la statua della Madonna e sull’esibizione del team musicale di Mirko Casadei per ore all’insegna del divertimento e della buona musica. Precederà il tutto, la sera del 14 luglio sul piazzale della Cattedrale, il “ V° CONCERTO ALLA VERGINE “ , serata per appassionati di arie di opere liriche e classici della canzone partenopea ed internazionale.