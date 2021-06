di Tonino Atella

E’ la meta di tanti, compresi parenti e familiari di persone che si rivolgono alle cure del vicino Neuromed a Pozzilli. Trattasi della bellissima ed imponente statua marmorea bianca del Cristo Redentore situata su uno spuntone di roccia nel verde naturale della collina appena fuori l’abitato di Pozzilli, lungo la provinciale Atinense. Cattura la vista di quanti transitano su gomma ed è raggiunta quotidianamente da tante persone. S’impone da lontano per la bellezza e la suggestione del luogo sub collinare che la ospita, ma soprattutto per la sua imponenza. E’stata collocata, si vuole da un infermiere/diacono della zona, ben in alto perché tutti ammirassero ed è circondata dal verde naturale della zona. Per raggiungerla ed intrattenervisi è stato creato apposito sentiero sterrato, attrezzato con barriere in legno e munito di contenitori per carte e rifiuti vari al fine di conservare pulita l’intera area, nel rispetto del verde e dell’immagine sacra esposta. Un gran bel monumento religioso,non c’è che dire, a tutto merito e vanto di quanti l’hanno voluto. Un motivo in più, riteniamo, per conservarlo stupendo ed assolutamente suggestivo.